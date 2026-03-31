Песков сообщил о планах Путина встретиться с Памфиловой

На часах Путина заметили надпись Made in Russia

Tекст: Елизавета Шишкова

Журналист Павел Зарубин опубликовал в личном Telegram-канале кадры, на которых можно рассмотреть часы президента России Владимира Путина. На видеозаписи видно, что перед началом встречи глава государства снимает с запястья наручные часы и аккуратно кладет их на стол перед собой.

На циферблате часов отчетливо видна надпись Made in Russia («Сделано в России»), при этом бренд не называется.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год. Президент России Владимир Путин на церемонии в День работника культуры отметил значимость вклада деятелей культуры для общества.