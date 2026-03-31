Песков сообщил о планах Путина встретиться с Памфиловой
Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с Эллой Памфиловой, переизбранной председателем Центральной избирательной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Когда Пескову был задан соответствующий вопрос, он ответил: «Да, планирует», – передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилову избрали главой Центризбиркома России на третий срок впервые в истории страны. Николай Булаев утвержден на посту заместителя председателя Центризбиркома.
Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центризбиркома на пятилетний срок, в которую вошли Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Герой России Анатолий Сысоев.