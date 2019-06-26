Китайский фермер прославился в Сети благодаря славянской внешности

Фермер Дун Дэшэн, также известный как Петр Петров, прославился в соцсетях Китая благодаря своей славянской внешности. Однако по-русски он не говорит и считает себя «абсолютным китайцем».

44-летний Дун Дэшэн с ярко-голубыми глазами и русыми волосами родился и вырос в провинции Хэйлунцзян. Из-за его славянской внешности многие считают его иностранцем, хотя он китаец в четвертом поколении. Дун говорит по-китайски с акцентом, присущим жителям северо-восточной части страны, а русского не знает совсем, передает «Ино ТВ» со ссылкой на CNN.

В 2017 году он начал вести видео блог. Вскоре его необычная внешность и обаяние помогли стать ему знаменитым в КНР, так он получил прозвище Петр Петров.

Выяснилось, что предки Дуна из села Поярково недалеко от российско-китайской границы были вынуждены после Октябрьской революции 1917 года бежать в Китай.

В 1926 году прадед и прабабка фермера на санях пересекли Амур по льду и обосновались в уезде Сюнькэ провинции Хэйлунцзян, а позже прабабка вышла замуж за китайца и взяла себе его фамилию – Дун.

Сейчас фермер со славянской внешностью считает себя «абсолютным китайцем».

Сегодня у него около 1,5 млн подписчиков, а некоторые из них настолько впечатлены «заразительным энтузиазмом» и «мальчишеским обаянием» Петрова, что специально едут в деревню около российской границы, чтобы лично познакомиться с «дядей Петей». При этом многие гости привозят подарки, среди которых алкоголь, однако Дун признается, что пить в таком количестве не успевает.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, в чем польза от строительства моста через Амур между Россией и Китаем.