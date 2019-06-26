Китайский фермер прославился в Сети благодаря славянской внешности

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26 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:08  |  vz.ru
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Россию потеснили на рынке оружия

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Об этом заявил Владимир Путин, потребовав сохранить лидирующие позиции на рынке вооружений. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать соблюдать правила дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Спецназ ГРУ превращают во «второй сорт»

Спецназ ГРУ - краса и гордость российских Вооруженных сил, но сегодня его подготовка оказалась под угрозойФото: Александр Рюмин/ТАСС
Прогремевший весной скандал вокруг курсантов знаменитого десантного училища в Рязани оказался только верхушкой айсберга. К такому выводу пришел обозреватель газеты ВЗГЛЯД – бывший офицер спецназа, который лично съездил в училище. Выяснилось, что происходящее прямо касается проблем с подготовкой офицеров для самых элитных частей и соединений Вооруженных сил – спецназа ГРУ. Подробности...
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Москва напугала Украину в ПАСЕ

Спустя пять лет после своего мятежа зачинщики евромайдана убедились в лицемерии ЕвропыФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику в Киеве. По стране нанесен «мощнейший дипломатический удар», Евросоюз перестал быть гарантом ее безопасности. Так Порошенко и политики постмайданной Украины расценили решение восстановить права России в ассамблее. При этом они правы – Украина действительно успела надоесть Европе за последние пять лет. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру – исходит от крайне левых. Стреляют и те, и другие. Подробности...

Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...

Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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            Китайский фермер прославился в Сети благодаря славянской внешности

            26 июня 2019, 09:47

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Фермер Дун Дэшэн, также известный как Петр Петров, прославился в соцсетях Китая благодаря своей славянской внешности. Однако по-русски он не говорит и считает себя «абсолютным китайцем».

            44-летний Дун Дэшэн с ярко-голубыми глазами и русыми волосами родился и вырос в провинции Хэйлунцзян. Из-за его славянской внешности многие считают его иностранцем, хотя он китаец в четвертом поколении. Дун говорит по-китайски с акцентом, присущим жителям северо-восточной части страны, а русского не знает совсем, передает «Ино ТВ» со ссылкой на CNN.

            В 2017 году он начал вести видео блог. Вскоре его необычная внешность и обаяние помогли стать ему знаменитым в КНР, так он получил прозвище Петр Петров.

            Выяснилось, что предки Дуна из села Поярково недалеко от российско-китайской границы были вынуждены после Октябрьской революции 1917 года бежать в Китай.

            В 1926 году прадед и прабабка фермера на санях пересекли Амур по льду и обосновались в уезде Сюнькэ провинции Хэйлунцзян, а позже прабабка вышла замуж за китайца и взяла себе его фамилию – Дун. 

            Сейчас фермер со славянской внешностью считает себя «абсолютным китайцем».

            Сегодня у него около 1,5 млн подписчиков, а некоторые из них настолько впечатлены «заразительным энтузиазмом» и «мальчишеским обаянием» Петрова, что специально едут в деревню около российской границы, чтобы лично познакомиться с «дядей Петей». При этом многие гости привозят подарки, среди которых алкоголь, однако Дун признается, что пить в таком количестве не успевает.

            Ранее газета ВЗГЛЯД писала, в чем польза от строительства моста через Амур между Россией и Китаем.


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