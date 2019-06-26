В России задумались над снижением возраста совершеннолетия

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26 июня, среда  |  Последнее обновление — 08:36  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков снизить стоимость ОСАГО, а водителей заинтересовать соблюдать правила дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Спецназ ГРУ превращают во «второй сорт»

Спецназ ГРУ - краса и гордость российских Вооруженных сил, но сегодня его подготовка оказалась под угрозойФото: Александр Рюмин/ТАСС
Прогремевший весной скандал вокруг курсантов знаменитого десантного училища в Рязани оказался только верхушкой айсберга. К такому выводу пришел обозреватель газеты ВЗГЛЯД – бывший офицер спецназа, который лично съездил в училище. Выяснилось, что происходящее прямо касается проблем с подготовкой офицеров для самых элитных частей и соединений Вооруженных сил – спецназа ГРУ. Подробности...
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Москва напугала Украину в ПАСЕ

Спустя пять лет после своего мятежа зачинщики Евромайдана убедились в лицемерии ЕвропыФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику в Киеве. По стране нанесен «мощнейший дипломатический удар», Евросоюз перестал быть гарантом его безопасности. Так Порошенко и политики постмайданной Украины расценили решение восстановить права России в ассамблее. При этом они правы - Украина действительно успела надоесть Европе за последние пять лет.  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...

Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
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«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            В России задумались над снижением возраста совершеннолетия

            26 июня 2019, 08:23

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            В России есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия, заявил глава Росомолодежи Александр Бугаев.

            «На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие «молодой человек», на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», – передает РИА «Новости» слова главы Росмолодежи.

            Бугаев уточнил, что в данный момент сложно однозначно оценить актуальность снижения возраста совершеннолетия именно сейчас.

            Другим актуальным вопросом глава Росмолодежи назвал изменение верхней границы возраста детства.

            Не менее актуальным, по мнению Бугаева, является и вопрос об изменении верхней границы возраста детства. При этом он отметил, что нужно внимательно отнестись к тем последствиям, которые могут последовать за изменением возрастных границ.

            Напомним, ранее в Общественной палате объяснили, почему служить можно с 18 лет, а выпивать – с 21 года.


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