В России задумались над снижением возраста совершеннолетия

В России есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия, заявил глава Росомолодежи Александр Бугаев.

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие «молодой человек», на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», – передает РИА «Новости» слова главы Росмолодежи.

Бугаев уточнил, что в данный момент сложно однозначно оценить актуальность снижения возраста совершеннолетия именно сейчас.

Другим актуальным вопросом глава Росмолодежи назвал изменение верхней границы возраста детства.

Не менее актуальным, по мнению Бугаева, является и вопрос об изменении верхней границы возраста детства. При этом он отметил, что нужно внимательно отнестись к тем последствиям, которые могут последовать за изменением возрастных границ.

Напомним, ранее в Общественной палате объяснили, почему служить можно с 18 лет, а выпивать – с 21 года.