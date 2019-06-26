Петросяну отравление Алибасова напомнило шутку про сантехника

Юморист Евгений Петросян заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему шутку про сантехника.

Петросян рассказал, что 10 лет назад в «Кривом зеркале» он выступал с монологом Леонида Натапова «Подарки», шутку из которого Петросяну и напомнила «история с Бари Алибасовым».

«Дай Бог ему здоровья!» – заявил Петросян в Instagram.

В начале июня сообщалось, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. На днях его заподозрили в инсценировке отравления.