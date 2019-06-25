Российским авиакомпаниям решили компенсировать прекращение полетов в Грузию

Правительство России прорабатывает механизм, по которому российские авиакомпании получат компенсации прямых потерь из-за приостановки полетов в Грузию, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьезная работа, она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно, речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях», – передает его слова РИА «Новости».

Он не ответил на вопрос, идет ли речь о субсидиях, заметив лишь, что механизм прорабатывается. Акимов отметил, что объем поддержки будет зависеть от числа предъявленных к возврату билетов.

«Это счетный вопрос, поэтому рано пока об этом говорить... Я поручил в субботу при проведении совещания к среде данные предоставить. Они будут готовы. Я знаю, что эта работа идет», – рассказал вице-премьер.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора. Жители аджарского курорта Кобулети во вторник на акции обвинили партию экс-президента Михаила Саакашвили в провоцировании российского лидера Владимира Путина на введение ограничений против Грузии в сферах авиаперевозок и туризма.

Напомним, 21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.