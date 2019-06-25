Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, встретившаяся с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, признала, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора.

Так, по словам Натии Турнава, в Кобулети, как и во всей Аджарии, большая часть малых гостиниц была ориентирована на обслуживание в основном российских туристов, и «туристическое эмбарго» серьезно сократит доход этих отелей, передает «Интерфакс».

Министр подчеркнула, что туристический сектор в Грузии действительно оказался перед вызовом, и она не станет пытаться скрасить ситуацию. «Туристический сезон начался, и это было достаточно серьезным шоком. Мы сделаем все, чтобы смягчить ущерб», – сказала Турнава.

Она отметила, что правительство Грузии максимально работает в направлении привлечения туристов из различных стран, чтобы помочь малому бизнесу.

Ранее жители аджарского курорта Кобулети во вторник на акции обвинили партию экс-президента Михаила Саакашвили в провоцировании российского лидера Владимира Путина на введение ограничений против Грузии в сферах авиаперевозок и туризма.

Владельцы гостиниц в морском курорте Шекветили также провели акцию протеста, заявив, что российские граждане в последние дни отменили всю бронь в гостиницах на июль и август. «Мы оказались в тяжелейшем положении, гостиницы полностью пустые», – заявила владелец гостиницы «Саба» в Шекветили Нона Сабадзе, отметив, что гостиницы были ориентированы в основном на россиян.

Напомним, 21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

После антироссийских акций в Грузии и ряда резких высказываний со стороны властей, в Тбилиси начали говорить о необходимости сохранить поток российских туристов. Так, премьер Грузии заявил о безопасности страны для российских туристов.

Посольства Грузии в разных странах пытаются восполнить потерю российских туристов с помощью агитационных роликов в соцсетях, национальная администрация туризма Грузии пообещала туристам брендированное подарочное вино в аэропортах.

Также стало известно, что в Грузии предложили минэкономики страны и представителям туристического сектора запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.