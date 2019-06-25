Грузия пообещала поддержку туристическому бизнесу

Министр экономики Грузии Натиа Турнава начала серию встреч с представителями туристической индустрии страны в Тбилиси и Батуми, заверяя в «максимальной поддержке» и «поиске новых возможностей» на фоне ограничений, вводимых Россией с 8 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает телекомпания «Рустави-2», во время этих встреч представители туристической сферы Грузии сетуют на «отмену 80% брони» и «надежду на то, что Россия снимет ограничения».

По словам министра, доля России в туристической сфере Грузии составляет 25%.

«Власти постараются максимально снизить вызванные кризисом негативные последствия. Работаем над различными планами. Грузия – одно из самых безопасных мест для туризма», – заявила Натиа Турнава.

«Это касается туристов из любых стран, в том числе России», – сказала министр.

По различным данным, от ограничений России турбизнес Грузии потеряет 750 млн долларов.

Напомним, 21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

При этом после антироссийских акций в Грузии и ряда резких высказываний со стороны властей, в Тбилиси начали говорить о необходимости сохранить поток российских туристов. Так, премьер Грузии заявил о безопасности страны для российских туристов.

Посольства Грузии в разных странах пытаются восполнить потерю российских туристов с помощью агитационных роликов в соцсетях, национальная администрация туризма Грузии пообещала туристам брендированное подарочное вино в аэропортах.

Также стало известно, что в Грузии предложили минэкономики страны и представителям туристического сектора запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.