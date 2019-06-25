Митрополит РПЦ назвал гибель советских солдат в годы войны «жертвой за безбожие»

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал гибель красноармейцев во время Великой Отечественной войны «жертвой за безбожие».

Видео выступления митрополита опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии в YouTube.

На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны он заявил, что войну выиграли крещеные люди.

«Войну выиграли крещеные люди, те, кто призваны были духовно победить эту машину, хорошо отлаженную», – отметил митрополит.

При этом он отметил, что погибшие некрещеные бойцы Красной армии – это принесенные за безбожие жертвы.

«В первые месяцы войны практически более 60 процентов Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеными, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая, это была жертва, которая была принесена за безбожие», – сказал священнослужитель.

Ранее под Новгородом были найдены останки более 400 человек в месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны.