Появилось сравнение работоспособности российской и зарубежной техники в Арктике

Первый заместитель гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Зверев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» заявил, что оборудование концерна для Арктического региона рассчитано на работу при температуре в минус 60 градусов, в то время как зарубежное – только на температуру в минус 40.

По словам Зверева, вся техника, предназначенная для работы в Арктике обладает улучшенными характеристиками в области низких температур.

«На сегодняшний день наша техника уже может работать в жестких условиях Арктики даже при температуре минус 60 градусов, тогда как во всем мире используется температурная планка минус 40 градусов», – передает ТАСС слова замгендиректора КРЭТ.



По словам Зверева, для использования в условиях холода вся техника имеет короткие сроки подготовки, тестирования и настроечных работ.



Напомним, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике.