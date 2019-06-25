Известную сцену из «Игры престолов» сочли плагиатом

Одна из самых известных и спорных сцен сериала «Игра престолов» оказалась очень похожа на эпизод из индийского сериала, сообщают СМИ.

Речь идет об убийстве Арьей Старк Короля Ночи. В «Игре престолов» девочка прыгает на предводителя мертвых, но тот хватает ее в воздухе за горло. После этого Арья сбрасывает кинжал из одной руки в другую и убивает врага, передает ТВЦ со ссылкой на Esquire.

В индийском сериале про Аладдина есть очень похожая сцена, причем серия вышла на экраны в середине 2018 года, когда восьмой эпизод «Игры престолов» только снимался.