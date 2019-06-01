Дзюба поделился с Ургантом «шоком» от «Игры престолов»

Нападающий сборной России по футболу, игрок «Зенита» Артем Дзюба обсудил с Иваном Ургантом сериал «Игра престолов».

Ургант сообщил, что Дзюба – поклонник сериала. Он спросил, плакал ли футболист, когда завершился сериал. В ответ Дзюба заявил, что «плакал, когда шел последний сезон». Он выразил возмущение тем, что в последнем сезоне создатели сериал «испортили».

По мнению Дзюбы, «Короля ночи должен был победить кто угодно, но только не девочка (Арья Старк)», пишет пишет «Советский спорт».

«Иван, для меня это такой же шок, будто бы вы меня обыграли в футбол или я обыграю в большой теннис Федерера», – сказал он, назвав сезон «очень плохим».

Ургант спросил, считает футболист себя больше «Ланистером, Старком или...».

«Сноу. Артем Сноу. Начинающий в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу и вернулся в Питер Королем севера», – ответил Дзюба.