На Украине запретили фильм о подлодке «Курск»

В кинопрокат Украины не выйдет драма «Курск», повествующая о катастрофе одноименной атомной подводной лодки и гибели ее моряков.

Это решение связано с законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины», который вступил в силу в 2015 году, пишет «КиноПоиск» со ссылкой на прокатную компанию «Экспонента Фильм».

По закону под запретом оказываются любые фильмы, «в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т. д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта».

Он запрещает публичную демонстрацию всего, что может пропагандировать российские силовые органы. По этой причине под закон попал и фильм «Курск», сюжет в котором связан с действиями Вооруженных сил России.

«Конечно, законы Украины на ее территории нужно исполнять. Но стоит задуматься, нужно ли запрещать фильм, созданный выдающимися кинематографистами Франции и Бельгии, которые на примере российской трагедии призывают к антимилитаризму, гуманизму, и декларируют ценность каждой человеческой жизни. Соответствует ли это стремлениям Украины, провозгласившей движение страны к европейским идеалам?» – прокомментировала ситуацию гендиректор компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько опасен для России показ фильма «Курск», который должен состояться в стране в конце июня.

Эта драма основана на книге Роберта Мура «Время умирать», которая была опубликована в 2002 году. Автор книги исследует причины случившейся с подлодкой 12 августа 2000 года трагедии: во время учений в Баренцевом море на борту произошло два взрыва, в результате которых 88 человек погибли на месте, а еще 23 выживших умирали постепенно, лишаясь кислорода.