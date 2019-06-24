Школьники из пострадавших от пожаров районов Забайкалья отдыхают в Приморье

В Чите встретили 100 школьников из восьми районов Забайкальского края, пострадавших от апрельских пожаров. Дети вернулись в понедельник со смены во Всероссийском детском центре «Океан» в Приморье.

29 мая возможность отдохнуть в Приморье получили 100 школьников из восьми районов края, пострадавших от апрельских пожаров. 21 июня в детский центр «Океан» отправилась вторая группа из Забайкалья. Летним отдыхом на берегу моря смогут насладиться еще 50 детей из семей, пострадавших от пожаров, сообщает ГТРК «Чита».

Бесплатные путевки забайкальцам выделило Министерство просвещения России. «Российские железные дороги» обеспечили бесплатный проезд из Читы во Владивосток и горячее питание в дороге. Также больше 1 млн рублей было выделено Фондом поддержки детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы купить пострадавшим ребятам одежду и обувь.