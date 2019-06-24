В СПЧ изучили проекты социальной адаптации цыган под Самарой

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод посетил с рабочей поездкой Самарскую область, чтобы изучить проекты по социальной адаптации цыган.

В рамках визита состоялись встречи с и.о. руководителя администрации губернатора области, вице-губернатором – руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрием Рожиным, руководителем управления национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики администрации губернатора области Надеждой Осиповой, уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой; председателем комиссии региональной Общественной палаты по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК Виктором Полянским, сообщается на сайте СПЧ.

Член СПЧ в рамках рабочей поездки ознакомился с социально ориентированными проектами адаптации цыган, проживающих на территории области. Эта тема особо актуальна в связи с недавними тревожными событиями в Пензенской области, отъездом цыганского населения из села Чемодановка и всплеском антицыганских настроений.

«Я сторонник того, чтобы на правительственном уровне проанализировали инцидент в Пензенской области, рассмотрели успешный опыт социальной адаптации цыган в субъектах Российской Федерации, усилия по предотвращению конфликтов и разжигания межнациональной розни. Меры, предпринимаемые в Самарской области в этом направлении, заслуживают внимания», – отметил Брод.

Так, в 2016 – 2017 гг. регион оказывал финансовую поддержку региональной культурно-просветительной организации «Ассамблея народов Самарской области» на реализацию проекта «Содействие социальной адаптации цыганской общины поселка Яицкое муниципального района Волжский Самарской области». Проект был направлен на восстановление и оформление документов цыган, обучение грамоте, оказание медицинской помощи, приобретение канцтоваров, организацию культурных программ.

В поселке Яицкое муниципального района Волжский Самарской области на данный момент проживает более 450 цыган. Организована доставка детей из поселка Яицкое в школу № 52 поселка Кряж. Несмотря на бытовые проблемы, дети активно участвуют во многих школьных мероприятиях, в художественной самодеятельности.

Большую роль в социальной и культурной адаптации цыган играют добровольческие организации. В 2018 году для детей из цыганской общины п. Яицкое муниципального района Волжский Самарской области были организованы поездки в кукольный театр, Самарский театр юного зрителя «СамАрт». Более 50 детей приняли участие в традиционном межнациональном областном празднике «Огоньки дружбы».

На информационном портале областного Дома дружбы народов «Все мы – Россия!» размещаются информационные материалы, направленные на создание положительного имиджа цыган. Государственной телерадиокомпанией «Самара» регулярно готовятся передачи, посвященные цыганской проблематике. В городском округе Чапаевск Самарской области, начиная с 2010 года, ежегодно проходит межнациональный фестиваль памяти Виктора Карабаненко, в котором принимают участие лучшие цыганские творческие коллективы Самарской области.