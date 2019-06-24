Поезд в Москву отменен из-за взрывов в воинской части

Железнодорожный рейс Бишкек – Москва был отменен после взрыва в воинской части казахстанского города Арысь, об этом сообщила пресс-служба «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги).

«В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области Республики Казахстан отменяется скорый поезд №17 по маршруту Бишкек – Москва Кыргызской железной дороги», – сообщило предприятие, передает ТАСС.

Напомним, после взрывов на территории воинской части в Казахстане было госпитализировано 16 человек.