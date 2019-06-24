Актриса и телеведущая Екатерина Варнава заступилась за сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца-тирана в Москве.

«Когда прогресс, развитие идут в ногу с насилием, правильным ли мы путем идем? Самое удивительное, это проблема не только современного общества. Насилие – это проблема человека в целом», – написала она в Instagram.

По словам Варнавы, ей страшно представить, что пережили три сестры и что они переживают сейчас. Она назвала их сильными девочками, которые «боролись за жизнь как могли», пока окружающие люди «старались не замечать ничего».

Звезда Comedy Woman отметила, что необходимо принимать меры для того, чтобы дети не сталкивались с домашним насилием и чтобы они не совершали преступления от безысходности. В посте Варнавы сказано также, что она не может поверить в то, что суд не учитывает поведение отца.

«Да как же это так? Отец довел своими действиями девочек до края, он их «уничтожал» ежедневно из года в год, он покушался на их свободу, выбор, на их жизни! Он разложил их по моральным частям. Накопительно убивал в них все нежное, доброе своим гнусным отношением, и суд не считает, что девочки защитили себя? Они защитили себя сами, как смогли. Все вокруг, даже семья, знали, что за существо возле этих девочек! Никто не помог. И вот результат», – написала она.

Варнава подчеркнула, что «бесчеловечное отношение взрослых по отношению к детям нельзя оставлять безнаказанным» и что насилие покрывать нельзя. «Это ведь уже даже не про сестер, это про всех нас», – заключила она, пишет «Ридус».

На прошлой неделе вокалист американской группы System of a Down Серж Танкян также призвал суд проявить снисхождение к сестрам Хачатурян. «Это сложное дело с несколькими жертвами помимо погибшего. Это наглядный пример того, как годы насилия в отношении детей и женщин без правосудия и преследования могут вызвать жестокую мстительную атаку. Суд должен проявить снисхождение к этим девочкам, принимая во внимание системную ошибку», – написал Танкян в Facebook.

Напомним, сестры Хачатурян 19, 18 и 17 лет в прошлом году зарезали своего 57-летнего отца, который страдал от расстройства личности, из-за издевательств с его стороны. 14 июня всем троим предъявили обвинение в окончательной редакции.