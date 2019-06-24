Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года. Российские граждане на среднюю зарплату могут приобрести около 12 тыс. киловатт-часов в месяц – больше, чем немцы и украинцы, но меньше, чем финны и казахстанцы.

На первом месте в списке находится Лихтенштейн, жители которого могут купить более чем 31 тыс. киловатт-часов за среднюю зарплату. По словам экспертов, этот показатель объясняется высокими зарплатами граждан этой страны и более низкими тарифами на электроэнергию, чем во многих развитых странах, передает РИА «Новости».

Молдавия оказалась на последнем месте по доступности электроэнергии. Граждане республики могут себе позволить не более 3 тыс. киловатт-часов в месяц.

По стоимости электроэнергии Россия занимает третью строчку, уступая Казахстану и Украине. Средняя стоимость электричества для россиян составила 3,4 рубля за киловатт-час. А больше всех платят за электроэнергию жители Дании – 22,9 рубля за киловатт-час. Помимо нее, в тройку стран с самой дорогой электроэнергией пошли Германия и Бельгия.

В сентябре прошлого года были названы регионы с самой дешевой электроэнергией.