Климкин заявил о «новой волне давления» на Россию

Киев готовится «к новой волне давления» на Россию на международных площадках. Это произойдет, если Москва 25 июня не отчитается об освобождении украинских моряков, задержанных после провокации в Черном море, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин заявил, что «после 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках» в случае, «если Кремль до вторника не предоставит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «5 канал».

По словам министра, давление будет «краткосрочным и среднесрочным». Он анонсировал «много вещей», но что-то конкретное называть отказался.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время».

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении Москвы меры для немедленного освобождения судов и моряков. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Между тем страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море. Москва предупреждала Североатлантический альянс о последствиях наращивания присутствия в этом регионе.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины.