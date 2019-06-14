Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», – сказал Зеленский, уточнив, что контролирует эту ситуацию, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента.

На встрече также были затронуты такие темы, как обеспечение семей моряков жильем и создание законопроекта, предусматривающего предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.

Зеленский уточнил, что из-за недееспособности Верховной Рады законопроект будет рассмотрен депутатами нового созыва.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.

Между тем страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море, в рамках которого планируют отправлять больше кораблей в этот регион, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.

Москва предупреждала НАТО о последствиях наращивания присутствия в Черном море.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент.

В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины.