Футболисты-россияне играли в футболках с антироссийским лозунгом в чемпионате Грузии

Российские футболисты Вахтанг Небиеридзе и Нодар Кавтарадзе вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в антироссийских футболках.

Игроки кутаисского ФК «Торпедо» вышли на матч в футболках с лозунгами, обвиняющими Россию в оккупации Грузии, передает «Спорт Экспресс».

При этом в составе клуба играют два россиянина – защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

Кавтарадзе является воспитанником московского «Локомотива». На домашнюю встречу с «Сиони» (7:0) он надел майку с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией», передает «Чемпионат».

С 2012 по 2014 год хавбек выступал за вторую команду «железнодорожников». Он также защищал цвета других российских клубов – «Тюмени», «Волги», «Дружбы» и «Росича».

Отмечается, что Небиеридзе тоже родился в Москве, воспитанник столичного «Строгино». В основной команде этого клуба он играл с 2016 по 2018 год.

Напомним, футболисты грузинских клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави) вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями.

Правила УЕФА запрещают участникам соревнований делать политические высказывания. Например, в 2016 году организация наказала российского футболиста Дмитрия Тарасова на пять тысяч евро за то, что после матча Еврокубка против турецкого «Фенербахче» он оказался в футболке с фотографией Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

Грузия входит в УЕФА и клубы попадают под юрисдикцию этой спортивной организации.