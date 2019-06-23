Опубликовано видео первого применения новой ракеты для «Ночных охотников»

В Сети появилось видео первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.

Видео публикует телеканал «Звезда».

Генконструктор АО «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина пояснил, что первая в стране многофункциональная вертолетная ракета класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.

«Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям», – сообщил он.

Ракета может действовать на дальних расстояниях, благодаря чему Ми-28НМ будет способен уничтожать все виды целей, определенных для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой ПВО.

«В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно», – отметил генконтруктор.

Ранее стало известно, что до 2027 года Минобороны России закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».