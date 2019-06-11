Минобороны закупит почти сотню обновленных «Ночных охотников»

До 2027 года Министерство обороны России закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник», сообщил источник в военном ведомстве.

Источник РИА «Новости» отметил, что в обозримой перспективе Минобороны планирует подписать серию масштабных контрактов на закупки военной техники различных типов, которые будут выполняться до конца текущей госпрограммы вооружений (2018-2027 годы).

Ранее СМИ писали, что Минобороны якобы отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены. Впоследствии в военном ведомстве сообщили, что цена модернизированного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» действительно оказалась выше ожидаемой, однако признали ее обоснованной.