Стало известно об отказе Минобороны от серийной закупки «Ночных охотников»

Минобороны России приняло решение отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» из-за слишком высокой цены, сообщили несколько военных источников.

«Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг «Вертолеты России» отказался принимать условия Минобороны», – передает «Интерфакс» слова одного из источников.

Он добавил, что на протяжении более чем трех месяцев Минобороны готовилось к заключению контракта, но стороны так и не смогли прийти к согласию по цене.

Источник в ВКС заявил, что отказ от «Ночных охотников» не скажется на боеспособности армейской авиации, так как завершается работа по модернизации ранее поставленных вертолетов Ми-28. Кроме того, возможно увеличение закупок вертолетов Ка-52.

Ранее неоднократно сообщалось о том, какие новшества появятся у «Ночного охотника» в версии Ми-28НМ. Так, велись работы по увеличению дальности обнаружения объектов оптико-электронной системой вертолета, также тестировался бортовой комплекс с искусственным интеллектом. Сообщалось, что Ми-28НМ может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу.

Впервые Ми-28НМ показали на выставке «Армия-2018»