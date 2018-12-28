«Ночного охотника» сделают более зорким

В России идут работы по увеличению дальности обнаружения объектов оптико-электронной системой вертолета Ми-28НМ, рассказал первый заместитель гендиректора холдинга «Швабе» (входит в Ростех) Сергей Попов.

«В настоящее время мы ведем работу по двукратному увеличению дальности обнаружения объектов оптико-электронной системой, установленной на Ми-28НМ. Другие характеристики этой системы также повышены, но подробностей я раскрывать не могу», – сказал Попов в интервью РИА «Новости».

Ми-28НМ – всепогодный ударный вертолет нового поколения, способный выполнять множество задач. В них входят уничтожение бронетехники противника, уничтожение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, целеуказание другим воздушным суднам.

Ранее американские СМИ писали, что вертолет Ми-28, прошедший полную модернизацию до уровня Ми-28НМ «Ночной охотник», может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу.

В ноябре сообщалось, что двигатель вертолета Ми-28НМ поступает в серийное производство.

Впервые Ми-28НМ показали на выставке «Армия-2018».