Двигатель «Ночного охотника» готов к запуску в серию

Двигатель новейшего ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» поступает в серийное производство, его разработка полностью завершена, заявили в пресс-службе Ростеха.

«Летные испытания ВК-2500П проходили в составе опытного образца Ми-28НМ. В настоящий момент разработчик силовой установки – предприятие ОДК-Климов – приступает к началу серийного производства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Созданием двигателя для нового воздушного судна занималась «Объединенная двигателестроительная корпорация», входящая в Ростех.

Разработку двигателя ВК-2500П – новейшей модификации турбовального ВК-2500 – вела входящая в «Ростех» «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил, что новый турбовальный двигатель ВК-2500П способен заметно повысить возможности «Ночного охотника» и сделать его одним из лучших вертолетов в мире.

«Ми-28НМ предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники. При выполнении боевых задач в условиях активного огневого противодействия ключевую роль играют скорость и маневренность вертолета», – уточнил Евтушенко.

Главное отличие ВК-2500П от изначального ВК-2500 – модернизированная система автоуправления, упрощающая техническое обслуживание, повышающая безопасность полетов и улучшающая характеристики двигателя.

Мощность силовой установки в пиковой нагрузке достигает 2800 л.с., на взлетном режиме – 2500 л.с. При этом ресурс до первого капитального ремонта повышен с 2000 до 3000 час/циклов.

Ми-28НМ – всепогодный ударный вертолет нового поколения, способный выполнять множество задач. В них входят уничтожение бронетехники противника, уничтожение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, целеуказание другим воздушным суднам.

Впервые Ми-28НМ показали на выставке «Армия-2018». Новой боевой машиной решили оснащать пилотажную авиагруппу «Беркуты».