Авиагруппа «Беркуты» собралась летать на новых вертолетах

Летчики пилотажной группы «Беркуты», которые выполняют пилотаж на боевых вертолетах, ждут поступления новых Ми-28НМ, чтобы продемонстрировать их возможности, заявил начальник исследовательского отдела анализа 344-го центра армейской авиации подполковник Александр Воронов.

«Изначально группа «Беркуты» была создана на вертолетах Ми-24. Затем, когда поступили на вооружение вертолеты Ми-28Н, мы постепенно перешли на пилотирование на них. Когда нам поставят Ми-28НМ, перейдем и на эти машины», – передает его слова ТАСС.

По его словам, «Беркуты» стремятся показать возможности вертолетной техники российского производства и могут выполнять полеты «как на Ми-24, Ми-35 и их модификациях, так и на вертолетах Ми-28».

«Мы хотим показать развитие нашего российского оружия, а именно вертолетостроения, поэтому мы и перешли на Ми-28», – отметил Воронов.

В 2015 году на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области один из вертолетов пилотажной группы «Беркуты» – Ми-28Н «Ночной охотник» – при выполнении одного из элементов неожиданно накренился и стал падать, при столкновении с землей машина загорелась, один летчик погиб. После этого было решено временно приостановить полеты вертолетов Ми-28.