«Ночного охотника» решили наделить искусственным интеллектом

На российских ударных вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» тестируется бортовой комплекс с искусственным интеллектом, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Так называемый электронный оператор оружия опознает противника, подбирает подходящее оружие и предлагает использовать его против цели, передает ТАСС.

От штурмана требуется выбрать цель и нажать на отметку на ЖК-дисплее, хотя он может и снять задачу, то есть окончательное решение нанести удар остается за человеком.

Комплекс позволяет преодолеть физиологические ограничения человека в скорости реакции и объеме внимания, что особенно важно, учитывая использование ударных вертолетов на малых высотах и на высоких скоростях.

Также искусственный интеллект может прокладывать маршруты над полем боя.