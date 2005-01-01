Стоимость «Ночного охотника» назвали обоснованной

Цена модернизированного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» действительно оказалась выше, чем ожидали в Министерстве обороны, однако она обоснована, заявил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Стоимость планируемого контракта на поставку Ми-28НМ признана военным ведомством обоснованной, но это не отменяет того факта, что она оказалась выше первоначальных ожиданий, в том числе из-за роста цен на покупные комплектующие изделия, которые составляют до 70% стоимости вертолета», – передает слова источника «Интерфакс».

Он отметил, что «Росвертол» холдинга «Вертолеты России» и предприятия кооперации выпустили материалы, в которых стоимость «Ночных охотников» была обоснована. Минобороны, заявил источник, утвердило эти материалы в лице аккредитованного на предприятии-изготовителе военного представительства.

Попытки найти компромисс по вертолетам продолжаются. Сейчас завершается изготовление установочной партии вертолетов для Минобороны. Они будут переданы во втором квартале 2019 года.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны надеется на пересмотр «Вертолетами России» стоимости Ми-28НМ. На прошлой неделе появились сообщения об отказе Минобороны от серийной закупки новых ударных вертолетов «Ночной охотник» из-за слишком высокой цены.