Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду

Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу ЛГБТ-параду, который в воскресенье должен начаться в Киеве, сообщают СМИ.

Националисты расположились на маршруте следования геев. В основном это люди 17-25 лет, многие из них в балаклавах. В начале колонны стоят капелланы, которые зачитывают молитвы. В рядах радикалов стоят также несколько депутатов Верховной рады, пишет «Страна».

Ранее сообщалось, что в 10.00 в Киеве начнется ЛГБТ-парад. На него впервые должны прийти ЛГБТ-военные.