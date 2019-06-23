На киевский гей-парад собралась прийти колонна ЛГБТ-военных

В воскресенье в Киеве начнется «Марш равенства КиевПрайд-2019». В гей-параде в этом году впервые примет участие отдельная колонна ЛГБТ-военных, сообщают СМИ.

Гей-парад начнется в 10.00, участники проходят за заграждения с 9.00. Целью парада называется помощь в «преодолении дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ-сообщества». Часть центральных улиц перекрыли с субботы, в полиции заявили об усиленном дежурстве. Накануне появилась информация, что радикалы готовят акции протеста, сообщает «Страна».

На марш пригласили в том числе президента Украины Владимира Зеленского, однако, как ожидается, его не будет. Администрация президента ограничилась заявлением, что «не может быть привилегий или ограничений по разным признакам».

Кроме того, отмечает портал, в этом году по улицам столицы должна впервые пройти отдельная колонна ЛГБТ-военных. Планируется, что их будет около 15 человек.

Полиция предполагает, что в марше равенства ожидается около 10 тыс. участников. В прошлом году в нем приняли участие 2,5 тыс. человек вместо ожидаемых организаторами 5 тыс.

Ранее сообщалось, что полиция Киева призвала участников Марша равенства «КиевПрайд-2019» не устраивать провокаций с использованием национальной символики и призывов к миру с Россией.