Полиция Киева попросила участников ЛГБТ-марша не призывать к миру с Россией

Полиция Киева призвала участников Марша равенства «КиевПрайд-2019» (известный также как ЛГБТ-марш) не устраивать провокаций с использованием национальной символики и призывов к миру с Россией.

«Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной – на первом месте для нас безопасность граждан. Поэтому руководители на местах должны знать, чего от них требуют, и контролировать ситуацию на вверенном им участке. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения – ГСЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога», – сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает «Страна.ua».

В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко напомнил, что на марше не допустимо использование запрещенной в Украине символики.

«Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики или призывов к миру с Россией. Это недопустимо», – сказал он.

По предварительной информации, на марше равенства ожидается около 10 тыс. участников.

Напомним, в январе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) констатировала, что власти Украины в 2018 году проводили политику ограничения свободы выражения мнений, в том числе и среди представителей ЛГБТ-сообщества.