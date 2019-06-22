Рогозин отказался осуществлять запуск «на авось»

Решение о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М», которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», принято, чтобы прервать тенденцию аварийности, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил после посещения ПО «Полет», что ранее решения о полетах «на авось» «могли приниматься, но только не сейчас», передает ТАСС.

«Мы не можем сохранять тенденцию аварийности. У нас с 2006 года все годы аварийные. Поэтому было принято решение перенести. Я, безусловно, с уважением отнесся к этому решению», – подчеркнул он.

Гендиректор Роскосмоса указал, что он команду провести максимально тщательную проверку.

Рогозин отметил, что замечания были к работе электросистемы космического аппарата.

Напомним, запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» отложен. Позже была названа причина этого решения.

При этом в сентябре 2018 года сообщалось о переносе сроков запуска «Спектр-РГ» на март-апрель 2019 года.

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