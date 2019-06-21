Названа причина переноса запуска космической обсерватории «Спектр-РГ»

Запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур перенесен из-за разрядившейся батареи космической обсерватории «Спектр-РГ», которую собирались вывести на орбиту, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Один из источников сообщил, что «в ходе предстартовых проверок были обнаружены проблемы в электросистеме космического аппарата, речь о разрядившемся аккумуляторе спутника», передает РИА «Новости».

Информацию подтвердили два источника в ракетно-космической отрасли.

Также сообщается, что «Протон-М» могут снять со стартового комплекса космодрома и «возвратят в монтажно-испытательный корпус», если проблему с зарядкой аккумуляторной батареи не устранят оперативно.

В этом случае запуск будет перенесен на 12 июля.

Еще один источник рассказал, что старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 предварительно перенесен на 22 июня из-за замечания к космической обсерватории «Спектр-РГ», передает ТАСС.

Он уточнил, что к ракете-носителю «Протон-М» нет замечаний: «Ракета-носитель полностью готова к полету».

Комиссия определит готовность к пуску в резервную дату за шесть часов до старта по местному времени.

Ранее стало известно, что запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» отложен из-за замечаний.

При этомв сентябре 2018 года сообщалось о переносе сроков запуска «Спектр-РГ» на март-апрель 2019 года.

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