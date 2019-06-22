Ростуризм объяснил условия возврата денег за туры и билеты в Грузию

Туристы, которые приобрели путевки, авиабилеты или экскурсии в Грузию, имеют право требовать расторжения «договора о реализации туристского продукта», сообщает Ростуризм.

На сайте Ростуризма говорится, что «граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта по направлению в Грузию с 21 июня имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)».

Указывается, что данное право регулируется ст. 10, 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

При расторжении договора до начала поездки туристу возвращаются все деньги, а после начала – часть в размере стоимости не оказанных услуг.

Туристы, которые приобрели авиабилеты или туристские услуги (размещение, экскурсии) отдельно, также могут вернуть деньги: «с вылетом до 8 июля 2019 года в соответствии с тарифом такого билета; с вылетом 8 июля 2019 года в полном объеме».

Сообщается, что в данный момент по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тыс. туристов из России, количество самостоятельных туристов уточняется.

Возврат туристов «будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до 8 июля». Пока им рекомендовано «проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей; принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности; не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».

В свою очередь авиакомпания «Аэрофлот» сообщает, что с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию. Отмечается, что частота полетов в Тбилиси в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю.

«Усилия «Аэрофлота» будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан России. Те из них, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, «которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения, либо бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов».

Также «в качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету».

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Ранее президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отмечал, что, по самым скромным оценкам, экономические потери Грузии от прекращения поездок россиян составят полмиллиарда долларов.

Он добавил, что грузинские власти не ожидали такого ответа, полагая, что Москва «проглотит» антироссийские заявления.

Между тем Крым выразил готовность стать альтернативой курортам Грузии.

Напомним, в Тбилиси с 20 июня не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

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