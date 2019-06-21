В России в честь героев Великой Отечественной проходит памятная акция

В России проходит памятная акция в честь павших в Великой Отечественной войне, 22 июня по всей стране пройдет минута молчания в память о героях войны.

В России и в других странах в 11-й раз проходит акция «Свеча памяти», передает «Федерал пресс». В этом году она даст старт мероприятиям, посвященным 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Акция началась в Москве на площадке Елоховского Богоявленского собора. Там зажгли «Свечи памяти» всех бывших советских республик, а также городов-героев и городов воинской славы.

Организаторы акции подчеркивают, что мероприятие – межконфессиональное. Автоколонны с ветеранами, Героями СССР и России после Богоявленского собора посетят Соборную мечеть, Мемориальную синагогу, а также памятные места в Парке Победы. Там участники акции возложат цветы к Вечному Огню.

К «Свече памяти» может присоединиться любой желающий. Представитель оргкомитета акции Сабина Цветкова также призвала россиян в субботу отложить все дела и в 12 часов дня почтить память погибших минутой молчания.

«Можно прийти к братским могилам или мемориалам, зажечь свечу на своем окне, главное – вспомнить в этот день о миллионах жертв, которые унесла Великая Отечественная война, рассказать об этом своим детям», – подчеркнула она.

О важности акции также рассказал председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что «Свеча памяти» – это в первую очередь народная акция.

«В эти дни мы вспоминаем трагическую дату начала Великой Отечественной войны. В нашей стране почти нет такой семьи, которую бы не коснулась война. И для каждого из нас память о тех событиях, о воинах, отстоявших мир и свободу человечества – свята и священна», – отметил Сергей Липовой.

Он выразил уверенность, что акция с каждым годом будет становиться только масштабнее. К слову, в прошлом году «Свечу памяти» зажигали в тридцати странах. В этом году организаторы ожидают большего количества участников.