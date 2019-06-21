Замглавы МИД Британии отстранили от должности за грубость

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Марк Филд был временно отстранен от должности после грубого обращения с активисткой Greenpeace, сообщили представители премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Марк Филд отстранен от должности замминистра на время проведения расследования», – сообщили представители премьера, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Филд занимался азиатско-тихоокеанским направлением и считается одним из приближенных главы ведомства Джереми Ханта, который участвует в борьбе за пост премьер-министра страны.

Скандал произошел после того, как Филд схватил за шею активистку Greenpeace и грубо вытащил ее из зала, где выступал министр финансов страны Филип Хаммонд.

Активисты организации собирались привлечь внимание к проблеме изменения климата, для этого они проникли в резиденцию лорд-мэра Лондона Мэншн-хаус без приглашения и отказались уходить.