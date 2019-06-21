Блогер объяснил реакцию Дзюбы на рекламу шаурмы в ходе прямой линии

Блогер Амиран Сардаров, прорекламировавший свою шаурму в рамках прямой линии с президентом Владимиром Путиным, предположил, что нецензурно высказавшийся по этому поводу капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обиделся, что ему не предложили попробовать шаурму.

«Большинство моих подписчиков очень позитивно оценили такую нативку. А то, что Артем Дзюба выругался, я думаю, ему просто стало обидно, что предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему», – сказал Сардаров, передает РИА «Новости».

В четверг Сардаров в своем видеообращении задал президенту вопрос, касающийся закона об устойчивом рунете, а затем начал рекламировать свою шаурму. Дзюба, который в это время находился в студии в качестве гостя, нецензурно высказался в адрес Сардарова. Слова спортсмена пользователи соцсетей прочли по губам.

Сардаров после рекламы своей шаурмы в разговоре с президентом России Владимиром Путиным решил назвать блюдо в своем кафе «Шаурмой для Путина».