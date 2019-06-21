Блогер объяснил реакцию Дзюбы на рекламу шаурмы в ходе прямой линии

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота

Толпа сторонников Саакашвили сумела прорваться во двор парламента и частично разоружить охрануФото: Irakli Gedenidze/Reuters
Делегация депутатов Госдумы, прибывшая на православную ассамблею в Тбилиси, подверглась нападению толпы сторонников Саакашвили. Ей пришлось срочно покинуть столицу Грузии, которая после этого погрузилась в хаос – оппозиционеры использовали визит российских парламентариев как повод для протестов и пошли на штурм парламента. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Филарет пошел против Порошенко ради денег

Филарет обвинил Порошенко в том, что тот действовал исключительно в своих интересахФото: Zuma/ТАСС
На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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    Как болезни мировых лидеров проявлялись на публике

    Прямая линия с Владимиром Путиным

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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            Блогер объяснил реакцию Дзюбы на рекламу шаурмы в ходе прямой линии

               21 июня 2019, 09:32
            Фото: НТВ/youtube.com
            Текст: Алина Назарова

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            Блогер Амиран Сардаров, прорекламировавший свою шаурму в рамках прямой линии с президентом Владимиром Путиным, предположил, что нецензурно высказавшийся по этому поводу капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обиделся, что ему не предложили попробовать шаурму.

            «Большинство моих подписчиков очень позитивно оценили такую нативку. А то, что Артем Дзюба выругался, я думаю, ему просто стало обидно, что предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему», – сказал Сардаров, передает РИА «Новости».

            В четверг Сардаров в своем видеообращении задал президенту вопрос, касающийся закона об устойчивом рунете, а затем начал рекламировать свою шаурму. Дзюба, который в это время находился в студии в качестве гостя, нецензурно высказался в адрес Сардарова. Слова спортсмена пользователи соцсетей прочли по губам.

            Сардаров после рекламы своей шаурмы в разговоре с президентом России Владимиром Путиным решил назвать блюдо в своем кафе «Шаурмой для Путина».


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