В МИДе прокомментировали нападения на российских депутатов в Тбилиси

Москва возмущена действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые в четверг сорвали генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящую в Тбилиси, заявил замглавы МИДа России Григорий Карасин.

«С озабоченностью следили за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений», – передает слова Карасина РИА «Новости».

Он добавил, что в результате агрессии со стороны радикальных политических сил Грузии, парламентариям 25 стран – участниц ассамблеи пришлось досрочно завершить работу.

Напомним, на заседании Межпарламентской ассамблеи православия Гаврилов как директор ассамблеи занял кресло спикера парламента Грузии и обратился к присутствовавшим на русском языке. Оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» назвали этот инцидент оскорблением, в перерыве заняли все пространство президиума и не позволили Гаврилову снова занять место спикера, облив его при этом водой.

В итоге полиции пришлось эвакуировать Гаврилова из отеля «Рэдиссон», протестующие забросали его машину бутылками. В 19.00 мск Гаврилов и другие депутаты Госдумы покинули Тбилиси.

В столице Грузии начался многотысячный митинг, оппозиционеры и демонстранты штурмуют здание парламента.