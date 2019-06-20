Путин объяснил невозможность назначения Грудинина премьером

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» выступил против того, чтобы бывший кандидат в главы государства Павел Грудинин, имеющий офшорные счета, претендовал на пост главы правительства.

Назначить Грудинина премьером Путину предложили в ходе «Прямой линии».

«Сначала надо вывести деньги из офшоров», – сказал Путин.

Путин зачитал предложение о назначении Грудинина премьером по аналогии с тем, как в 1998 году главой правительства был назначен Евгений Примаков. «Но у Примакова не было счетов за границей! Он не занимался бизнесом», - ответил Путин, подчеркнув, что экс-глава правительства был «абсолютно чистым и прозрачным человеком», передает ТАСС.

«Поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагается [в вопросе], нужно хорошо подумать, надо бы для начала [кандидату на такой пост] вывести деньги из оффшоров», - заключил президент.

Напомним, в ходе судебного разбирательства с экс-супругой стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.