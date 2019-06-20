Путин сказал, куда делся народ чудь

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос: «Куда делся народ чудь?».

«Ассимилировался в основном, но я уверен, что он не исчез окончательно. В принципе у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации. Следы каких-то остались, каких-то нет уже, но все это является частью нашего культурного кода», – сказал Владимир Путин во время прямой линии.

Согласно открытым источникам, чудь – это обирательное древнерусское название ряда племен и народов финно-угорской общности.

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».