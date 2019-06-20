Путин назвал самые острые темы прямой линии

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии назвал темы, которые особенно волнуют россиян.

«В принципе, понятно, что я должен быть в материале, что на самом деле происходит. В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к прямой линии, тогда, конечно, становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас, это не секрет, никакого секрета не открою, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал – работа с отходами, с мусором, … ЖКХ», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что для того, чтобы добиться максимального результата для россиян, власти «организовали работу в рамках национальных проектов». «Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что при этом были разделены все эти направления, определено, что за чем должно следовать, «имея в виду распределение ресурсов».

«Это была большая работа. Прежде всего, нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство. К сожалению, правительство пошло в том числе на повышение НДС с 18% до 20%, это, повторяю, в том числе чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся. Это развитие инфраструктуры, скажем, кто будет строить железные дороги, или мосты, или шоссейные дороги, автомобильные, подводить электричество и так далее», – добавил президент.

«А потом принимали решение, считали, сколько нужно для того, чтобы обеспечить толчок в развитии тех или иных отраслей, вывести на новый уровень доход граждан», – подчеркнул Путин.

Он также отметил, что годовая инфляция в России снизилась до уровня менее 5%. «В целом правительство, Ццентральный банк оказались правы, на полгода у нас, к сожалению, подросла инфляция. Что такое – инфляция подросла? Значит, ЦБ увеличил ключевую ставку, значит, чуть-чуть сократилось производство и так далее. Но сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла уже, по последним данным, ниже 5% опустилась, и доходы начали, сейчас мы, конечно, об этом поговорим отдельно, но начали восстанавливаться и доходы», – сказал Путин.

Прямая линия с президентом проходит в четверг, он ответит на вопросы россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства при необходимости будет выходить на связь с чиновниками в прямом эфире.