Названы регионы с наибольшим количеством свадеб

В Минюсте рассказали, в каких регионах страны зарегистрировано наибольшее количество браков за первый квартал 2019 года.

Больше всего браков в начале этого года было заключено в Москве – 13,8 тысяч, передает RT.

На втором месте оказалась Московская область (9,6 тыс.), за ней следуют Санкт-Петербург (около 8 тыс. браков), Краснодарский край (6,8 тыс.) и Свердловская область (5,1 тыс.).

Наименьшее количество браков зарегистрировано в Республике Алтай (240), Республике Калмыкия (206), Магаданской области (219), Еврейской автономной области (194).

В Чукотском автономном округе зарегистрировано только 77 браков.

Всего в первом квартале этого года в России заключено 160,9 тыс. браков, что на 2,1 тыс больше, чем за такой же период 2018 года.

Ранее были названы российские города с наибольшим числом невест.