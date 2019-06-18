Названы российские города с наибольшим числом невест

Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.

Свои выводы сайт сделал на основе анализа спроса на свадебные платья в российских городах за пять месяцев 2019 года, передает РИА «Новости».

Так, жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула больше других россиянок хотят и планируют выйти замуж. Четвертое и пятое место по планам жительниц на замужество заняли Ульяновск и Саратов.



По данным сервиса, наименьший интерес к свадебным платьям у жительниц Перми, Красноярска и Москвы, а также Челябинска и Екатеринбурга.

В целом по России спрос на платья вырос на 10,4%. Больше всего он увеличился в Тольятти (58,4%), Ульяновске (55,6%) и Ижевске (43,2%).

Ранее стало известно, что около 10% браков, заключенных в Москве в 2018 году, были зарегистрированы между жителями столицы и иностранцами.