Каждый десятый брак в Москве в прошлом году заключен с иностранцем

Около 10% браков, заключенных в Москве в 2018 году, были зарегистрированы между жителями столицы и иностранцами.

«В прошлом году между москвичами и иностранцами было заключено около 10% от общего числа зарегистрированных в городе браков», – приводятся слова начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой на сайте мэра Москвы.

Там уточняется, что из-за большого количества москвичей, желающих вступить в брак с иностранными гражданами, в этом году в столице появится возможность зарегистрировать брак еще в трех ЗАГСах.

Так, помимо Дворца бракосочетания № 4 и Шипиловского отдела ЗАГС теперь вступить в брак с иностранцем также можно в Мещанском, Медведковсом и Гагаринском отделах ЗАГС.

«Чтобы подать заявление о регистрации брака, иностранный гражданин должен представить в отдел ЗАГС документ, удостоверяющий личность, документ о прекращении предыдущего брака (если он ранее в нем состоял), а также справку о семейном положении, выданную компетентным органом иностранного государства, гражданином которого он является», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что большинство граждан России вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Профессор кафедры социологии семьи и демографии, комментируя этот факт газете ВЗГЛЯД, назвал несколько причин, среди которых отказ от рождения нескольких детей в семье.