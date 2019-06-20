В ДНР отвергли условия Киева по снятию блокады с Донбасса

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка ответил на предложение вернуть Киеву контроль над активами в Донбассе для снятия экономической блокады.

Бидевка не увидел «конструктива» в предложении представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы. По мнению спикера, слова Кучмы «похожи на стандартные популистские высказывания», передает «Донецкое агентство новостей».

Председатель Народного совета отметил, что «за каждым, кто так или иначе связан с политикой» на Украине, «стоят интересы олигархов».

Бидевка сомневается, что в Киеве «снятие блокады в действительности стоит на повестке дня». Он отметил, что установление контроля ДНР над промышленностью региона стало ответом на блокаду.