На выходных в Сыктывкаре устроили праздник детства

«Праздник детства» в Сыктывкаре устроили не только 1 июня, но и на следующий день, сообщили в администрации города.

В воскресенье стартовал праздник «Детство. Юность. Спорт», где провели спортивные состязания.

Кроме того, устроили Ярмарку выходного дня, на которой можно было приобрести продукцию местных производителей и гостей из близлежащих районов, пишет «Комиинформа».

На Театральной площади провели концерт Республиканской филармонии «Джаз в городе», а на Стефановской стартовала концертная программа «Волшебный мир детства!».

Горожане увидели выступления воспитанников Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара.

Депутат Госудумы, член фракции «Единая Россия» Ольга Савастьянова, замглавы правительства Республики Коми Наталья Михальченкова и замглавы администрации Сыктывкара Елена Семейкина поздравили и наградили участников концерта.

Республиканский центр дополнительного образования провел концерт «Билет в будущее».

Праздничные площадки посетила и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации Наталья Хозяинова.

В праздничных мероприятиях приняли участие около 12 тыс. человек.