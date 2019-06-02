Украина потребовала от других стран «давить» на Россию

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал «друзей и партнеров» Киева оказать давление на Россию в связи с решением Международного трибунала по морскому праву.

Он сообщил в Twitter, что украинская сторона направила обращения «всем министрам иностранных дел из стран друзей и партнеров» с «просьбой и требованием давить» на Россию. Киев надеется, что они заставят Москву «выполнить решения Международного трибунала в Гамбурге».

Кроме того, Климкин призвал «сделать все возможное политически и через национальные морские администрации».