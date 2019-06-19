Аксенов выразил поддержку ДНР после доклада следствия по МН17

Глава Крыма Сергей Аксенов после доклада Совместной следственной группы по крушению Boeing на Украине заявил, что «поддерживал и продолжает поддерживать» ДНР и ЛНР.

Он отметил, что «ракеты не чистил, к запуску не готовил», передает РИА «Новости».

Аудиозапись одного из разговоров Аксенова включили в доклад, хотя в записанной беседе о крушении MH17 ничего не говорится.