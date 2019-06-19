Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий

У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.

О «возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий» заявил «источник, близкий к погибшему». Сейчас правоохранители проводят соответствующую проверку, передает РИА «Новости».

Напомним, уже высказывались сомнения в том, что Тымчук погиб, когда дома чистил наградной пистолет. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти нардепа при парадоксальных обстоятельствах.