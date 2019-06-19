Зеленский побоялся «сойти с ума» в здании президентской администрации в Киеве

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что «сойдет с ума», если не переедет из здания президентской администрации в Киеве.

«Детальность переезда вы увидите, я очень этого хочу. Главная для меня проблема – это срок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».

По словам Зеленского, «здесь нельзя находиться», он «здесь с ума сойдет».

Президент Украины признал, что создать «с нуля новую администрацию» не получится, но есть «идея», «план», «сроки» и «конкретные здания». Как сообщил Зеленский, препятствием для «быстрого переезда» может оказаться финансирование, «чтобы не брать деньги из бюджета».

Он подтвердил, что нынешнее здание администрации превратят в «большой художественный музей».

На днях глава администрации украинского президента Андрей Богдан рассказал о планируемом переезде в офис со стеклянными стенами. На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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